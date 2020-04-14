شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: التحالف العربى باليمن يؤكد مجدداً جديته للوصول إلى حل سياسى شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إنه من الضرورى اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام في اليمن ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع، وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه في تويتر أن "الدعم والالتفاف الدولى حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضرورى".

وقال قرقاش، إن التحالف يؤكد مجدداً جديته للوصول إلى حل سياسي شامل، وقد سبق أن أكد ضرورة التنفيذ الفورى لاتفاق الرياض على ضوء التطورات الحالية في اليمن، ويوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي .

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وأضاف فى تغريدته عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، إن التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن"ويعزز جهود مواجهة فيروس كورونا، أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل "أحصنة طروادة" فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل".

ومن جهة أخرى أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن إجمالي خروقات ميليشيا الحوثي لوقف اطلاق النار خلال 48 ساعة الماضية بلغت (241) اختراقاً، وأكد أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

وأكد التحالف التزامه والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل، وقال "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات".