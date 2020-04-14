شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى يجرى اتصالين هاتفيين مع الرئيسين الإيفوارى والسنغالى حول كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى العاهل المغربى الملك محمد السادس اليوم اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال.

وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"؛ أوضح بيان للديوان الملكي المغربي أن المحادثات تناولت التطور المقلق لجائحة كورونا في القارة الإفريقية، حيث اقترح العاهل المغربي إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تهدف إلى إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.

وأضاف البيان، أن اقتراح العاهل المغربي يتعلق بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

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ووصلت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس إلى أكثر من مليون و900 ألف حالة، وفيما تخطت أعداد الوفيات بالفيروس حاجز الـ 118 ألف حالة، وتم تسجيل اكثر من 440 ألف حالة شفاء، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

وفيما ينتشر فيروس كورونا منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى، فى مختلف دول العالم، حيث وصلت عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى أكثر من مليون و800 ألف حالة، وتخطت الوفيات أكثر من 115 ألف حالة، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.