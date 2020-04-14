شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعلن مقتل 23 داعشى بمحافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعلنت خلية الأعلام الأمني بالعراق، تفاصيل العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمنية في وأدي الشاي بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية "واع" مساء اليوم الاثنين، أن قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك نفذت عملية أمنية في وأدي الشاي، تم خلالها العثور على وكر للإرهابيين، مبينة أنه جرى الاشتباك مع الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش.

واوضحت، أن طيران الجيش والقوة الجوية قدمت اسنادا كبيرا في دك هذا الوكر، والذي عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر من عصابات داعش الارهابية، لافتا إلى أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربات اسنادا للقوات الامنية وقد انتهت العملية بتدمير الوكر وقتل 23 ارهابيا، كما استشهد مقاتل ، وجرح أربعة آخرون في العملية ذاتها.

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وتابعت، انه في الوقت الذي تحرص فيه خلية الإعلام الأمني على إطلاع الرأي العام بالحقائق الأمنية تقوم بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع في نشر أخبار غير صحيحة عن اختطاف جنود في وادي روخانة، محذرة الذين يحاولون تضليل الرأي العام والنيل من سمعة القوات الامنية والتأثير عليها .

واشارت الى أن القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي الاخبار الكاذبة، لأنها تفسر دعما إعلاميا ونفسيا للعدو، داعية وسائل الإعلام الى اعتماد المصادر الرسمية للأخبار الأمنية والعسكرية من خلال خلية الإعلام الامني.