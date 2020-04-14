شكرا لقرائتكم خبر عن الجفرى مستشهدًا بصورة لمحل يمنى: الالتزام لا يتعلق بالإمكانيات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصورة من محل متواضع في اليمن، علق الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى، على الالتزام الواعى بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وابتعاد الشخص عن الآخر مسافة كافية خوفًا لوقف نقل العدوى.



محل يمنى يراعى الاجراءات الاحترازية بالابتعاد الاجتماعى

الحبيب على الجفرى، نشر صورة لأحد المحلات المتواضعة في اليمن، رسم أصحابه علامات على الأرض لتوضيح المسافة بين الشخص والأخر لمنع نقل العدوى بسبب فيروس كورونا، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق: "الالتزام الواعي لا يتعلق بالإمكانيات الاقتصادية ولا التقدّم المظهري للدول أو تخلّفها بقدر ما يتعلق بالشعور بالمسئولية تحية إجلال لصاحب هذا الدكّان [بلغني أنه من قبيلة با كازم] ولمن التزم من أهل قريته".



الحبيب على الجفرى عبر حسابه بموقع انستجرام

يشار أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت يوم السبت الماضى، أنها تعمل على رفع جاهزية 37 مستشفى فى اليمن من أجل مواجهة فيروس كورونا. وفق سبأ.

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وقال ممثل منظمة الصحة العالمية فى اليمن ألطاف موسانى، غداة تسجيل البلاد أول إصابة بفيروس كورونا: إنه على مستوى اليمن، تواصل منظمة الصحة العالمية التجهيز والإعداد لمواجهة مخاطر تفشى كورونا.

وأضاف أن المنظمة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والسلطات الصحية فى اليمن، على رفع جاهزية 37 مستشفى، وخاصة أقسام العناية المركزة، وأوضح أن العناية المركزة لا تعني فقط الأسرّة والتنفس الصناعى، لكن أيضاً توفير العلاج ورفع قدرات العمال الصحيين.

ولفت موساني إلى أن المنظمة تعمل حالياً أيضاً على التأكد من جاهزية المختبرات الفنية لفحص أي حالات اشتباه بالفيروس، وبين أنه تم العمل على توفير مخزون احتياطي طارئ لإجراء الاختبارات (أجهزة فحص الفيروس)، وأشار إلى أن أجهزة الفحص موجودة حالياً في العاصمة صنعاء، وعدن (جنوب)، والمكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرق).

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا»، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت لرجل يبلغ 60 عاما.