شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : قوات الوفاق تسيطر علي مدينتين ليبيتين غرب طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر عسكرية وسكان إن قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني التابعة لما يعرف بالمجلس الرئاسي الليبي ، سيطرت على مدينتين غربي العاصمة طرابلس اليوم الاثنين بعد اشتباكات عنيفة وضربات بطائرات مسيرة.

وقال سكان ومصادر عسكرية من كلا الجانبين اليوم الاثنين بحسب ما نشرته رويترز إن قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني سيطرت سيطرة كاملة على صرمان الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا إلى الغرب من طرابلس، وعلى صبراتة التي تقع غربيى البلاد.

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وأظهرت تسجيلات فيديو متداولة على الإنترنت عشرات من مقاتلي حكومة الوفاق وهم يطلقون النار في الهواء قرب ميدان في وسط صبراتة.