ولى عهد أبوظبى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أوكرانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين من رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي. وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال بحث مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود على مستوى العالم لاحتواء تداعياته. Advertisements وتتزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا حول العالم بشكل مخيف، حيث رصد ""انفوجرام" الموقع المتخصص فى تتبع ورصد حالات الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم، اقتراب عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا المتسجد "كوفيد 19 ، إلى 114.358 ألف حالة، بينما وصل عدد المصابين إلى 1.9 مليون معلنا بذلك اقتراب أعداد الإصابات من المليون الثانى. ، فيما اقتربت أعداد حالات التعافى من النصف مليون حالة، مسجلة 428.388 حالة.

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