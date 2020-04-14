شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنتزع 1.401 لغم بالأراضى اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزعت المملكة العربية السعودية، ممثلة فى مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" ، خلال الأسبوع الثاني من إبريل الجارى 1.401 لغمًا بالأراضى اليمنية، منها 28 لغمًا مضادة للأفراد، و259 لغمًا مضادة للدبابات و1,107 ذخائر غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.وفق بيان صحفى.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 159.805 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أرسلت حزمة عاجلة من المساعدات للنازحين فى اليمن، اشتملت على المواد الطبية كدعم لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة سقطرى.

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وأكد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، أهمية مثل هذا الدعم ودوره في التخفيف من معاناة أهالي الأرخبيل، مثمنا دعم المملكة العربية السعودية لليمن فى مختلف المجالات. وفق بيان صحفى.

ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، مشروع توزيع وتأمين مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للنازحين من محافظة الجوف إلى محافظتي مأرب وحضرموت. ويتضمن المشروع توزيع 1,750 سلة غذئية، و1,300 حقيبة إيوائية يستفيد منها 10,500 فرد من الأسر النازحة.

وقام فريق المركز بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، مساعدات غذائية للنازحين من محافظة عمران إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، شملت 500 سلة غذائية استفاد منها 3,000 فرد.

وفي السياق ذاته، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1,500 كرتون من التمور للمتضررين من الأمطار والسيول في مخيمات النازحين بمحافظة عدن، استفاد منها 1,500 أسرة.