شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 472 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 65 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 4934 إصابة بعد تسجيل 472 إصابة مؤكدة جديدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

و قال الدكتور محمد العبدالعالى المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة السعودية فى الايجاز اليومى حول مستجدات الفيروس والخطوات التى تتخذها المملكة فى مواجهة انتشاره إن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 65 شخصا بعد تسجيل ست حالات وفاة جديدة، موضحا أن عدد حالات التعافى ارتفع إلى 805 أشخاص بعد شفاء 44 حالة جديدة فيما تتلقى 59 حالة العناية الطبية المكثفة.