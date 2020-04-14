كردستان شمالي العراق: نحتاج وقتا أطول لتخفيف إجراءات "كورونا"

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

قال وزير صحة إقليم كردستان شمال العراق سامان برزنجي، الإثنين، إن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا" في الـ24 ساعة الماضية، لا يعني السيطرة الكاملة، "نحتاج مزيدا من الوقت لتخفيف الإجراءات المتخذة لاحتواء تفشي الفيروس".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في أربيل، قال فيه إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء 1792 فحصا في الإقليم، كانت نتائج جميعها سلبية، أي لم نسجل أي إصابة خلال هذه الفترة، واليوم لا تزال الفحوصات مستمرة، ونأمل ألا تكون هنالك أي نتيجة إيجابية".



ويخضع إقليم شمالي العراق إلى حظر للتجوال فرض منذ الـ14 من آذار/مارس الماضي، ومدد الحظر حتى 18 من نيسان/أبريل الجاري.

Advertisements

وأضاف برزنجي أن "عدم تسجيل إصابات ليس دليلا على السيطرة الكاملة على المرض أو التوقف عن الإجراءات المتخذة وإعادة الحياة إلى طبيعتها، لأن مدة ظهور أعراض الفيروس تصل إلى 14 يوما على الأقل".

وزاد: "ناهيك عن حالات انتقال العدوى المحتملة، لذا لا زلنا بحاجة إلى المزيد من الوقت لأن الخطر لم ينته بعد، رغم أن ما تحقق حتى الآن نتيجة جيدة بفضل تعاون المواطنين إلى حد كبير".

ويبلغ عدد المصابين بالفيروس في إقليم كردستان شمالي العراق حتى الإثنين، 330، بينهم 168 حالة شفاء و4 وفيات.وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و918 ألفا، توفي منهم أكثر من 119 ألفا، فيما تعافى أكثر من 443 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.