"الدفاع" العراقية تعلن مقتل جندي و23 عنصرا من "داعش" في كركوك

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، مقتل أحد جنودها و23 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال اشتباكات عنيفة بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة للدفاع في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "قوات الجيش داهمت مخبأ لمسلحي تنظيم داعش، وهو عبارة عن نفق في منطقة وادي الشاي بكركوك.

وأضافت أن العملية، نفذت بإسناد من طيران التحالف الدولي بقيادة أمريكا، وأسفرت عن مقتل 23 من مسلحي "داعش" ومقتل جندي عراقي وإصابة 4 جنود.

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وأشارت الخلية أن العملية انتهت بتدمير النفق بالكامل وقتل من فيه بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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