كورونا.. 34 إصابة في الصومال وواحدة بفلسطين

مراسلون/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصومال وفلسطين، الإثنين، عقب تسجيل إصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.



ففي الصومال أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 60.

وحسب بيان للوزارة حصلت الخليج 365 على نسخة منه، تم رصد 35 حالة جديدة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أن 32 من هذه الحالات تم تسجيلها في العاصمة مقديشو، و2 في مدينة هرجيسا وواحدة في مدينة بورما بولاية صوماليلاند.

وأشار البيان أن "52 من الحالات المصابة يخضعون للحجر الصحي الذاتي في المنازل، وحالاتهم مستقرة بينما تعالج حالتان في مستشفى مارتيني، وحالة واحد داخلت الحجر الصحي في مركز حلني العسكري.

ويرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 60، بينهم أجنبيان، إلى جانب حالتي وفاة وأخرتين تماثلتا للشفاء.

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وفي فلسطين أعلن المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان قال فيه ملحم، "الإصابة لشاب من مدينة الخليل، كان يعمل في مصنع داخل إسرائيل".

وأضاف أن "الشاب (27 عاما) كان يعمل في مهنة الدهان، داخل الخط الأخضر، وعاد إلى الخليل صباح الجمعة، ودخل في الحجر المنزلي، إلى أن ظهرت عليه بعض الأعراض اليوم".

وأشار ملحم، أنه عقب إجراء الفحوصات اللازمة للمصاب، تأكدت إصابته بالفيروس.

وبتسجيل الإصابة الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 274، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و917 ألفا، توفي منهم أكثر من 119 ألفا، فيما تعافى أكثر من 441 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

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