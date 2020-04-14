كورونا.. 5 وفيات بمصر و3 في تونس

إسطنبول/ الخليج 365

سجلت كل من مصر وتونس والأردن، الإثنين، ارتفاعا في عدد ضحايا فيروس كورونا.

ففي مصر، أوضحت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 5 وفيات بالفيروس إضافة إلى 125 إصابة جديدة، فيما تعافى 41 مصابا، دون تفاصيل أكثر.

وأشارت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الإثنين، هو 2190 إصابة، بينهم 488 حالة تم شفاؤها، و164 وفاة.

من جانبها أعلنت الصحة التونسية، ارتفاع وفيات كورونا إلى 34، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 726.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية، اطلع عليه مراسل الخليج 365، أنه تم "تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 726 حالة مؤكدة".

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وأضافت، أنه "منذ تاريخ 22 مارس/ آذار الماضي، تم إجلاء 2390 شخصا (من الخارج)، بينهم 818 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجّلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم وضعها للغرض".

وتابعت أنه "تم إخضاع حوالي 3500 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي".

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل حالتي إصابة بالفيروس، وشفاء 14.

وبذلك يرتفع عدد إصابات الأردن، إلى 391، بينهم 215 حالة شفاء، و7 وفيات، بحسب المصدر ذاته. ‎

وفي 2 مارس/آذار الماضي، أعلن الأردن، عن ظهور أول حالات الإصابة بالفيروس في بلاده، قبل أن يبدأ المرض منتصف الشهر ذاته في الانتشار وسط إجراءات احترازية واسعة اتخذتها الحكومة لمواجهة "كورونا".

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و917 ألفا، توفي منهم أكثر من 119 ألفا، فيما تعافى أكثر من 441 ألفا، بحسب موقع Worldometer.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.