ليبيا.. قوات "الوفاق" تسيطر على 3 آلاف كلم غرب طرابلس

عدنان الحسين / الخليج 365

سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، على نحو 3 آلاف كلم مربع من مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد معارك عنيفة غربي طرابلس.

جاء ذلك إثر هجوم مباغت لقوات الوفاق ضمن عملية "عاصفة السلام" على الساحل الغربي لليبيا، بعد يوم من صدها هجوم واسع لمليشيات حفتر على منطقة أبو قرين شرق طرابلس 200 كلم.

وقال الناطق باسم غرفة عمليات بركان الغضب العقيد محمد قنونو في بيان، إن قواتهم تمكنت من بسط سيطرتها على 3 آلاف كلم مربع خلال ساعات عبر عملية عسكرية محكمة ومنظمة.

وأوضح إن قواتهم تمكنت من السيطرة على ترسانة أسلحة مصرية وإماراتية وكميات كبيرة من الذخيرة والعتاد العسكري.

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وأشار قنونو أنهم استولوا على 10 دبابات و6 مدرعات إماراتية تابعة لمليشيات حفتر في المدن التي تم تحريرها غرب طرابلس.

أضاف، أن مليشيات حفتر ومرتزقته كعادتها انتقمت لهزيمتها بقصفها طرابلس بعشرات الصواريخ والقذائف العشوائية.

وفي وقت سابق الإثنين، سيطرت قوات الوفاق الوطني ضمن عملية "عاصفة السلام" على 8 مدن أبرزها صبراته وصرمان وعلى كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.



ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة، مقر الحكومة.

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة الليبية، مؤخرًا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.