تجديد «رخص السير» دون اشتراط «الفحص الدوري»

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تجديد رخص السير إلكترونيا عبر منصة أبشر دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وأشار عبر حسابه في تويتر إلى أن ذلك بسبب إغلاق محطات الفحص وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية. انشر الخبر :

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