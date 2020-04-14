«المرور» تؤكد تجديد استمارة السيارة دون فحص فني عبر «أبشر»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي إمكانيةتجديد “رخص السير” إلكترونيا عبر منصة “أبشر” دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، واشترط المرور وجود تأمين ساري. Advertisements وقال حساب المرور في تدوينة على موقع تويتر:تسهيلًا للمستفيدين من خدمات يمكنكم الآن تجديد “رخص السير” إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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