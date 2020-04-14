كيف تطبخ الخضروات بطريقة تقوّي المناعة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

المناعة والتباعد الاجتماعي والتنظيف المستمر هي أهم إجراءات الحماية من فيروس كورونا في ظل عدم وجود لقاح مضاد للمرض. وتساعد التغذية الصحية على دعم المناعة وتحسين وظائفها، ويأتي تناول الخضروات ضمن أهم عناصر التغذية الصحية لأنها تحتوي على فيتامين "سي" والمغذيات الأخرى اللازمة لمناعة قوية. وتنصحك توصيات التغذية بمراعة النصائح التالية أثناء طهي الخضروات للحصول على أكبر فائدة من مغذياتها: الطبخ من دون ماء، وتقليل زمن الطهي يساعد على احتفاظ الخضروات بالفيتاميناتالبخار. طبخ الخضروات على البخار من أفضل طرق الطهي التي تقلل خسارة المغذيات من هذه الأطعمة. فكلما قل اتصال الخضروات بالماء كلما احتفظت بالفيتامينات والمعادن، ويُنصح بغلي الماء أولاً، وأن يكون ارتفاعه 5 سم أو أكثر، وأن تكون هناك مساحة كافية لكل قطعة خضار ليصل إليها البخار، وأن تكون فترة الطهي أقصر ما يمكن. القلي الخفيف. يُنصح بتقليل زمن الطهي لأقل وقت ممكن إذا تم قليه في الزيت، مع التقليب باستمرار، ويساعد ذلك على احتفاظ الخضروات بمغذياتها. الشوي والمايكروييف. في هذه الطريقة لا يتم استخدام الماء، يساعد ذلك على احتفاظ الخضروات بالفيتامينات، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن الطبخ داخل أفران المايكروييف أفضل من السلق في الماء لاحتفاظ الخضروات التالية بمضادات الأكسدة: الشمندر (البنجر)، والهليون، والثوم، والبصل، والسبانخ.

