الأردن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

كشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن "تسجيل المملكة اليوم الإثنين حالتي إصابة جديديتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 391 إصابة". وبين جابر في إيجاز صحفي مساء اليوم تسجل 14 حالة شفاء غادرت جميعها المستشفى، مشيراً إلى أن عدد الحالات المصابة بالفيروس والتي بقيت تتلقى العلاج في المستشفيات وصلت إلى 169 حالة. وبين جابر أنه "تم زيادة عدد فرق التقصّي الوبائي في جميع محافظات المملكة، وسنتوسّع خلال الأيّام المقبلة في إجراء الفحوصات". من جانبه كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن" الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة أمر دفاع جديد يتضمن دعم المنشآت الاقتصادية من خلال الضمان الاجتماعي". وقال العضايلة خلال الايجاز الصحفي إن "رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرر تشكيل 4 فرق متخصصة ممثلين عن القطاع العام والخاص والأجهزة العسكرية بهدف دعم الإنتاج في المملكة". وقال: "ندرس إمكانية تعديل إجراءات حظر التجول في المحافظات التي لم يسجل بها إصابات بحيث يمنع الدخول والخروج منها ويسمح العمل بها". وأضاف: "ستقوم الحكومة خلال الأيّام القليلة المقبلة بالإعلان عن حزمة من القرارات التي تهدف إلى دعم عمّال المياومة". وتابع العضايلة يقول: "ندرس إمكانية تعديل إجراءات حظر التجول في المحافظات، التي لم يسجل بها إصابات بحيث يمنع الدخول والخروج منها ويسمح العمل بها".

