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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة روسية تمكنت من ابتكار دواء لعلاج مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن خبراء روس عن توصلهم إلى علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سيتم اختباره قريباً.
وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إن شركة روسية تمكنت من ابتكار دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية.
وأضاف: "الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوماً، ونحن في انتظار تقديم وثائق الابتكار من الخبراء وسيتم خلال فترة قصيرة تقييم نتائج الأبحاث الأولية".
وبلغ عدد المصابين بكورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف مصاب توفي منهم 148 شخصاً.
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