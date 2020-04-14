هذه الأعراض تنذر بنوبة الصداع النصفي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن نوبة الصداع النصفي تسبقها بعض الأعراض مثل الحساسية للضوء والرغبة الملحة في الحركة والنهم تجاه السكريات كالشوكولاتة. وأضافت الرابطة أنه ينبغي عند ملاحظة هذه الأعراض اتخاذ بعض التدابير لتجنب حدوث نوبة الصداع النصفي مثل ممارسة رياضات قوة التحمل كالمشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية مع شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لا يقل عن لترين يومياً. أما في حال حدوث النوبة فينبغي حينئذ الراحة التامة في غرفة معتمة، مع تعاطي الأدوية المخصصة لعلاج الصداع النصفي.





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