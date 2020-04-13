مصر.. لافروف يبحث "هاتفيا" مع شكري تطورات ليبيا وقضية فلسطين

إسطنبول / الخليج 365
بحث وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، الإثنين، مع نظيره المصري، سامح شكري، قضايا بارزة بالمنطقة، بينها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.
وأوضح بيان للخارجية المصرية، أن شكري، تلقي اتصالا هاتفيا من لافروف، "تناول التشاور حول القضايا الإقليمية التي تهم القاهرة وموسكو".
وأضاف أن "الوزيرين ناقشا تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا، وتطورات موضوع سد النهضة".
وأشار البيان، إلى أن الاتصال تطرق إلى سُبل مواجهة جائحة فيروس كورونا الذي سجل في روسيا 18 ألفا و328 إصابة، بينهم 148 وفاة، بينما في مصر سجل 2065 إصابة توفي منهم 159.
والإثنين، وجهت الجامعة العربية رسائل إلى الأمم المتحدة، ووزراء خارجية دول بينها روسيا، حول مؤشرات متواترة تفيد بقيام الاحتلال الإسرائيلي بتوظيف أزمة كورونا لتوسيع الاستيطان، بحسب بيان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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