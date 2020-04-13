الهلال القطري يكثف أنشطته شمالي سوريا لمواجهة كورونا

الدوحة/ الخليج 365



كثف الهلال الأحمر القطري، أنشطته في الشمال السوري من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لتفشي فيروس كورونا.



وذكر الهلال القطري في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه الإثنين، أنه "يجري التنسيق لتنفيذ تدريبات للكوادر الإدارية والطبية العاملة في الميدان على كيفية التعامل مع حالات العدوى، من خلال 3 مدربين تابعين له."



وأوضح البيان أنه تم "عقد دروات تدريبية عاجلة للكوادر الطبية في 6 مراكز للرعاية الصحية الأولية وفي مشفى الباب(بريف حلب شمالي سوريا)".



وأضاف "يتم العمل على تجهيز المراكز والمشفى بالمعدات اللازمة لحماية الأطباء والمرضى، مثل الكمامات والقفازات والمطهرات والمعقمات، وتعقيم المرافق الصحية بالكامل."



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وأشار في البيان أنه "تم تجهيز خيم لفصل الحالات، وإدخال المراجعين والمرافقين على دفعات للمراكز وفحصهم قبل الدخول إليها، وتعيين خيم لعزل الحالات المشتبه بها."

ولفت الهلال القطري إلى أنه يقوم بأنشطته بالتعاون مع جهات تركية ومنظمة الصحة العالمية.

والأحد، قدمت جمعية "قطر الخيرية" دعما بنحو 4.1 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا والنازحين داخل البلاد، لمواجهة فيروس كورونا.

وتعمل العديد من المؤسسات الحكومية التركية والإنسانية في شمال سوريا، أبرزها الهلال الاحمر التركي ومنظمة IHH على مساعدة النازحين السوريين لمواجهة فيروس "كورونا".

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و909 آلاف، توفي منهم أكثر من 118 ألفا، فيما تعافى أكثر من 440 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

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