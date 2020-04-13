رئيس الحكومة المغربية: تدابير "كورونا" جنبتنا آلاف الضحايا

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الإثنين، إن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الرباط لمواجهة جائحة فيروس "كورونا المستجد" (COVID-19)، جنبت المملكة آلاف الضحايا.

جاء ذلك في كلمة للعثماني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، خلال جلسة حول "التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة".

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، في وقت سابق الإثنين، ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 120، إثر تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1746، عقب تسجيل 85 إصابة جديدة.

وأضاف العثماني أن "الأرقام المسجلة لحد الآن تبين صواب التدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها البلاد في الوقت المناسب للتقليل من اتساع دائرة العدوى، خصوصًا عدد الوفيات".

وأشار إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها مثل توقيف الدراسة، وتقديم دعم مالي للأسر المحتاجة والتي فقدت عملها، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمساعدة المسنين، وإيواء عدد من المشردين، ودعم عمال الشركات المتوقفة.

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وأوضح أن "تطور الحالات مازال متوسطًا حتى اليوم، ومازلنا في المرحلة الثانية (بين 3 مراحل.. المرحلة الثالثة هي الأصعب)، بفضل الجهود المبذولة من طرف الجميع".

واستدرك: "غير أن البلاد عرفت في الفترة الأخيرة تحولًا وبائيًا للفيروس، حيث انتقل من الحالات الوافدة (من خارج البلد) إلى الحالات المحلية، التي تشكل حاليًا 82% من إجمالي المصابين".

ومضى العثماني قائلًا إن غالبية المغاربة ملتزمون بالحجر الصحي، لمنع اتساع دائرة انتشار الفيروس .

وأعلن المغرب، في 19 مارس/ آذار الماضي، حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في المملكة حتى 20 أبريل/ نيسان الجاري.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من مليون و906 آلاف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 118 ألفًا، وتعافى أكثر من 440 ألفًا، وفق موقع "worldmeter".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.