كورونا.. 8 وفيات بالمغرب واثنتان في السودان

مراسلون/ الخليج 365

أعلن المغرب والسودان، الإثنين، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا، إثر تسجيل حالات جديدة وفق بيانات رسمية.

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع وفيات كورونا إلى 126، إثر تسجيل 8 حالات جديدة، خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما بلغ عدد المصابين 1763 منها 102 حالات جديدة.



وقال محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بالوزارة، في تصريح صحفي، إن عدد المتعافين من المرض بلغ 203.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 4.



وقال وزير الصحة أكرم على التوم في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل وفاتين، الأولى لأجنبي (لم يحدد جنسيته)، والأخرى لمصاب سابق، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4".



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وأضاف أن الوزارة سجلت 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 29 من ضمنها حالتي الوفاة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح إن اللجنة العليا للطوارئ قررت الحظر الكامل بولاية الخرطوم لمدة 3 أسابيع ابتداءا من السبت.



وأضاف سيكون القطاع الخاص والحكومي في إجازة إجبارية، خلال الحظر ماعدا المرافق الخدمية.



وفي 16 مارس/ آذار الماضي أعلن السودان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد وإغلاق كافة المطارات والمعابر البرية والموانئ البحرية.



وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و903 آلاف، توفي منهم أكثر من 118 ألفا، فيما تعافى أكثر من 440 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

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