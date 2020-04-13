قوات الحكومة الليبية تسيطر على 6 مدن غرب طرابلس

ليبيا/ وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، سيطرتها، على 6 مدن غرب العاصمة طرابلس، كانت خاضعة لمليشيات خليفة حفتر.

وقال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، إن قواتهم سيطرت على مدن صبراتة وصرمان والعجيلات والجميل ورقدالين وزلطن، غرب العاصمة طرابلس، بحسب تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية.

وأضاف قنونو أن قواتهم تطارد فلول الميليشيات الإرهابية الهاربة، وتواصل تقدمها وفقًا للخطة التي وضعتها غرفة العمليات، ضمن عملية "عاصفة السلام".

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وأفاد مراسل الخليج 365 بأن بسط السيطرة على المدن الستة يعني أن قوات الحكومة الليبية أحكمت سيطرتها على كامل الطريق الممتدة من الحدود التونسية غربًا إلى منطقة أبوقرين شرقًا.

ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة، مقر الحكومة.

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة الليبية، مؤخرًا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.