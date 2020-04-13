مقتل مسلحين اثنين تابعين لـ"بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



قُتل مسلحان اثنان مرتبطان بتنظيم "بي كا كا" الإرهابي وأُصيب 3 آخرون، إثر انفجار منزل مُفخخ في محافظة نينوى شمالي العراق.

جاء ذلك وفق تصريحات ضابط في شرطة نينوى، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للتصريح للإعلام، الإثنين.

وقال المصدر إن منزلاً مفخخاً انفجر في مجموعة من مسلحي "وحدات حماية سنجار" المرتبطة بتنظيم "بي كا كا" الإرهابي بقرية تل عزير التابعة لقضاء سنجار في محافظة نينوى.

وأضاف الضابط، إن اثنين من المسلحين قُتلا وأصيب 3 آخرون بجروح، دون إعطاء تفاصيل أكثر عن الانفجار.



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وكان تنظيم "بي كا كا" الإرهابي أوجد لنفسه موطئ قدم في قضاء سنجار عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى بـ"وحدات حماية سنجار".



ولا يزال مُسلحي هذا التنظيم ينتشرون في سنجار رغم مطالب متكررة من السلطات المحلية في إقليم كردستان شمالي العراق بمغادرة المنطقة.

يُذكر أن "داعش" يهاجم بين الحين والآخر القوات العراقية غربي الأنبار(غرب) وغالبا ما تُوقع تلك الهجمات خسائر بصفوف قوات الجيش.

وأعلن العراق قد عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.