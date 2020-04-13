تركيا.. 98 وفاة جديدة بكورونا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بلاده زاد 4093 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زادت حالات الوفاة بواقع 98 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1296.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 61049.

وقال الوزير إن حالات الشفاء بلغت 3957 حتى الآن، كما بلغ عدد الفحوص التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34456.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، أعلن وزير العدل التركي وفاة ثلاثة سجناء جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير عبد الحميد غول للصحافيين في أنقرة، إن 17 محكوماً في خمسة سجون أصيبوا بالفيروس. وأضاف “توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى”.