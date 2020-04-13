8 % من مرضى كورونا لم يطوروا أجساماً مضادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

أثارت دراسة جديدة أجراها علماء صينيون على 130 مريضاً تعافوا من فيروس كوفيد -19 تساؤلات حول مدى تطوير مناعة ضد الفيروس بعد الشفاء. ووجدت الورقة البحثية أن المرضى أنتجوا مستويات مختلفة من الأجسام المضادة، والتي يفترض أنها تعني تشكيل مناعة ضد المرض، لكن ما يقرب من 8% من المرضى الذين تمت دراستهم لم يطوروا أي أجسام مضادة يمكن اكتشافها على الإطلاق. ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست عن هوانغ جينغخه رئيس فريق البحث المسؤول عن التقرير قوله "ما يعنيه هذا لمناعة القطيع أننا لا زلنا بحاجة إلى المزيد من البيانات من أجزاء أخرى من العالم". ومن المثير للاهتمام، أن مستويات الأجسام المضادة التي أنتجها المرضى بدت مرتبطة بأعمارهم، حيث كان لدى المرضى الذين تعافوا في منتصف العمر وكبار السن مستويات أعلى من الأجسام المضادة، وكان تسعة من أصل 10 من المرضى الذين لم يطوروا مستويات يمكن اكتشافها من الأجسام المضادة لفيروسات كورونا يبلغون من العمر 40 عاماً أو أقل. وأخذت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة فودان في شنغهاي عينات دم من 175 مريضاً بفيروس كورونا تعافوا في مستشفيات شنغهاي، وكان لديهم أعراض خفيفة، وتم استبعاد المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة، لأن العديد منهم قد حصلوا على عمليات نقل دم. وتراوحت أعمار المشاركين بين 16 إلى 68، وقام العلماء بتجميعهم في ثلاث فئات: كبار السن (60-85 عاماً) ومنتصف العمر (40-59 عاماً) والشباب (15-39 عاماً)، ووجدوا أن المرضى طوروا أجساماً مضادة بعد حوالي 10 إلى 15 يوماً من ظهور المرض. وقام الباحثون بقياس مستويات الأجسام المضادة في دم كل مريض، ووجدوا أن المرضى المسنين طوروا مستويات أعلى بكثير من الأجسام المضادة، مقارنة بالمرضى الأصغر سناً، ولكن لم يكن هناك فرق في مدة الإقامة بالمستشفى. وفي الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى طرح اختبارات الأجسام المضادة التي يمكن أن تخبر الناس فيما إذا كانت أجسامهم قد طورت مناعة ضد المرض، فقد تكون نتائج دراسة شنغهاي مثيرة للقلق. لكن الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، قال إنه من غير المحتمل أن يصاب الناس بفيروس كورونا أكثر من مرة، على الأقل في غضون فترة زمنية قصيرة، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

