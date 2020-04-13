ألعاب غوغل "ستاديا" مجاناً.. بشرط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

أعلنت شركة غوغل عن انتقال خدمة بث الألعاب Stadia إلى المرحلة التالية وإتاحة الوصول المجاني للمستخدمين. وأوضحت الشركة الأمريكية أن خدمة بث الألعاب Stadia توفر لعشاق الألعاب من أصحاب حسابات جوجل إمكانية الوصول إلى الألعاب، التي يتم تشغيلها في مراكز الحوسبة التابعة لشركة جوجل، ومن هناك يتم نقل الصورة كإشارة فيديو إلى الكمبيوتر أو التلفزيون الذكي أو أي جهاز جوال متوافق مع خدمة ستاديا. وفي البداية يتيح العرض الأساسي إمكانية الوصول المجاني إلى منصة الألعاب، ولكن يجب على المستخدم شراء الألعاب من المتجر الإلكتروني، ومن الناحية التقنية يختلف العرض الأساسي المجاني عن خدمة Stadia Pro المدفوعة من خلال دقة الوضوح الأقل، تقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD بدلاً من تقنية 4K HDR، وعدم إمكانية الوصول إلى الألعاب الاحترافية المجانية. وتوفر خدمة ألعاب غوغل 38 لعبة حالياً، ومن المتوقع وصول عدد الألعاب المتوفرة بالكتالوج إلى 120 لعبة مع نهاية العام الجاري. وبمناسبة العرض الأساسي سيحصل العملاء الجدد على إمكانية الوصول المجاني إلى خدمة Stadia Pro وما تحويه من ألعاب، ولن يتم تحصل رسوم من عملاء خدمة Stadia Pro خلال الشهرين المقبلين. ويتم استعمال خدمة ألعاب غوغل بواسطة كمبيوتر يتضمن متصفح كروم وذراع تحكم USB أو لوحة مفاتيح وفأرة، وإذا رغب المستخدم باستعمال خدمة الألعاب مع التلفاز، فإنه سيحتاج إلى جهاز البث كروم كاست ألترا Chromecast Ultra وذراع التحكم Stadia. وأشارت غوغل إلى أنه يمكن تشغيل خدمة بث الألعاب ستاديا على الهواتف الذكية المزودة بنظام أندرويد، ومنها هواتف غوغل Pixel 2 وحتى Pixel 4 وهواتف سامسونغ غالاكسي S8 وحتى موديلات S20، وكذلك هواتف ريزر 1 و2.

