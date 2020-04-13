هل يجب على الأطفال ارتداء الكمامات؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

في حين أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة جراء عدوى كورونا، فإن الأطفال ليسوا في مأمن من الوباء أيضاً. وعلى الرغم من أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بأعراض شديدة، إلا أنهم قد يحملون المرض ويساهموا في نقله للآخرين، لذا لا بد من أخذ الاحتياطات الكافية لإنقاذ الأطفال من العدوى. وفي حين أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يركز على أهمية التباعد الاجتماعي لإنقاذ الأطفال من الوباء، يوصي الخبراء بارتداء كمامات بشرط أن يتجاوز سنهم العامين، لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين قد يكونوا أكثر عرضة للاختناق بالكمامات. ما نوع الكمامات التي يمكن أن يرتديها الأطفال يوصي الخبراء بعدم السماح للأطفال بالخروج من المنزل، ومع ذلك، إذا لم يكن لديك خيار آخر سوى اصطحاب طفلك معك، فمن المستحسن تغطية عربة الأطفال الرضع ببطانية توفر بعض الحماية وتسمح لهم بالتنفس. بالنسبة للأطفال فوق سن الثانية، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالسماح للأطفال بارتداء أقنعة من القماش، مع الحرص على غسلها بالماء الحار والصابون بشكل جيد وتجفيفها قبل الاستخدام، إضافة إلى التأكد من عدم ملامسة الأطفال للكمامة ولوجوههم، لتجنيبهم التقاط العدوى، وفقاً لما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.

