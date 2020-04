ألعاب افتراضية يمكنك ممارستها على فيس تايم في العزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

إذا كنت تعتقد أن الألعاب مخصصة للأطفال فقط فأنت على خطأ، وربما لم تتمكن من العثور على اللعبة المناسبة. ونقدم لك فيما يلي مجموعة من الألعاب التي يمكنك ممارستها وأنت في العزل الصحي على فيس تايم، بحسب موقع وومنزداي الإلكتروني: Big Boggle ربما تكون قد سمعت عن هذه اللعبة العائلية المسلية، التي يمكنك من خلالها أن تتحدى أصدقاءك وممارستها بشكل افتراضي عبر الإنترنت.



Bad People لعبة خاصة للكبار، حيث يجب على الجميع كتابة أسماء المشاركين على أوراق منفصلة، وبعد ذلك عليك أن تختار من بين 170 سؤالاً تقدم سيناريوهات افتراضية مختلفة، ثم يختار الجميع الشخص المناسب للسيناريو المطروح والفائز هو الذي يحصل على أكثر الأصوات.

Codenames يوصى بها لعمر فوق 14 سنة، حيث يتم تقسيم اللاعبين إلى فريقين بقيادة spymasters يجب أن يساعدوا فريقهم في تحديد جميع العملاء السريين من أصل 25 اسماً رمزياً محتملاً.

Scattergories في هذه اللعبة المخصصة لمن هم فوق 13 عاماً يتم تقسيم اللاعبين إلى فئات محددة، وعليهم التوصل إلى أكبر عدد ممكن من الإجابات التي تتعلق بكل فئة على حدا، وما يجعل الأمور أكثر صعوبة، أن جميع الإجابات يجب أن تبدأ بالحرف المدون على النرد.

Trivial Pursuit تتضمن هذه النسخة من اللعبة الكلاسيكية والموصى بها لمن هم فوق سن 16 عاماً 400 بطاقة و2400 سؤال من 6 فئات: الجغرافيا، والترفيه، والتاريخ، والفنون والأدب، والعلوم والطبيعة، والرياضة.

Never Have I Ever تضم مجموعة من البطاقات مع سيناريوهات مختلفة، ويمكن لمالك اللعبة قراءتها بصوت مرتفع أو عرضها ليراها الجميع، ويجب على اللاعبين تنفيذ مهمة معينة في حال اعترفوا بالقيام بالسيناريو المحدد.

Buzzed لعبة مشابهة للعبة السابقة، حيث تحتوي على 180 بطاقة مع مهام فريدة يجب على اللاعبين القيام بها بشكل مشابه للسابق، ويمكن لمالك اللعبة قراءتها بصوت مرتفع أو عرضها ليراها الجميع على الشاشة.

Say Anything يتناوب اللاعبون على قراءة الأسئلة بصوت مرتفع، ويستجيب اللاعبون الآخرون بكتابة أكثر إجابة يمكن أن يفكروا بها، ويخمن الجميع الإجابة التي يفضلها القارئ، ومن يخمنها بشكل صحيح يحصل على نقطة، ويتم جمع النقاط في نهاية اللعبة.

Do You Know Me? يتناوب اللاعبون على الاختيار من بين مجموعة من 450 بطاقة مع أسئلة يجب الإجابة عليها بنعم أو لا (والتي يمكن لمالك اللعبة قراءتها بصوت عالٍ أو عرضها على الشاشة ليقرأها الجميع). ثم يصوت اللاعبون الآخرون على الإجابة الصحيحة.

Loaded Questions كما يوحي الاسم، اللعبة محملة بـ 880 سؤالاً مصممة لتجعلك تفكر بشكل عميق. ويتناوب الجميع على طرح الأسئلة من البطاقات، والتي يجيب عليها اللاعبون الآخرون بشكل فردي.