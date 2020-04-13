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السودان يفرض حظر التجول في الخرطوم لمدة 3 أسابيع

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Mohamed Nureldin Abdallah

وحسب موقع "العين"، قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، اليوم الاثنين، إن "اللجنة العليا للطوارئ قررت الإغلاق الشامل في الخرطوم ابتداء من السبت المقبل، بعدما استمعت إلى تقرير مقلق من وزارة الصحة".

وشدد على أن الحكومة ستقوم بالتدابير اللازمة حتى يتم تطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم ابتداء من السبت، ولمدة ثلاثة أسابيع باستثناء البقالات والصيدليات.

وأكد وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس ، وحالتي وفاة جديدتين. وبهذا يرتفع العدد الكلي إلى 29 حالة إصابة بكورونا و4 وفيات.

وأغلقت الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية في السودان ووقف الدراسة في جميع المراحل، ومنع التجمعات، إلى جانب حظر تجوال جزئي من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

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