قرقاش: لا يجب انتهاز وقف إطلاق النار في اليمن وانتهاكه لترتيب المواقع

القاهرة – سبوتنيك. وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر": "‏الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري، لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام". وأضاف: "لا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع". Advertisements ​ واعتبر قرقاش إعلان التحالف، تأكيداً جديداً "على جديته للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن". ويوم الأربعاء الماضي الواقع في 8 نيسان/ أبريل، أعلن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أن قرار إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، جاء دعما للحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى هدنة مستدامة.

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