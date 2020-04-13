بـ 4 مبادرات… الجيش السعودي يتحرك لمواجهة كورونا

ذكر ذلك الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أطلقت تلك المبادرات في العديد من مستشفياتها العسكرية بمناطق المملكة لرفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

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وتأتي تلك المبادرات ضمن الخطط الاستباقية والاحترازية المعدة للحد من انتشار ومكافحة هذا الفيروس، وفقا للاستراتيجية العامة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وتهدف إلى تقديم الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية للمرضى والمراجعين وذويهم والممارسين الصحيين ومقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات العسكرية، وتشمل:

1- مبادرة طمني

تهدف لتفعيل الزيارة الافتراضية من خلال التواصل بين المرضى وعوائلهم عبر برنامج للتواصل المرئي وذلك بعد إيقاف الزيارات للمرضى في المستشفيات كإجراء وقائي، وتستخدم فيها أجهزة لوحية مخصصة لهذا الغرض.

2- مبادرة الدعم النفسي

تستهدف العاملين والممارسين الصحيين في مستشفيات القوات المسلحة المتعاملين بشكل مباشر مع حالات فيروس كورونا، وتقدم الدعم النفسي والاستشارات من قبل متخصصين باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التواصل الهاتفي.

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3- مبادرة مستعدين

تهدف إلى تمكين منسوبي مستشفيات القوات المسلحة من خدمة المجتمع بفاعلية من خلال التطوع في مجالات متعددة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا.

4- مبادرة "عافاك حنا نوصل دواك"

تهدف لإيصال أدوية إعادة الصرف للمرضى في منازلهم دون الحاجة للقدوم للمستشفيات.

وتساهم القوات المسلحة السعودية من خلال مستشفياتها العسكرية ومراكزها المتخصصة والمستشفيات المتنقلة وأسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي على مدار الساعة في مواجهة فيروس كورونا، وتقوم بدور مساند لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمكافحة انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ليصبح إجمالي عدد المصابين 4934 حالة.