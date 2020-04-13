هرب من كورونا فمات مختنقا... قصة شاب مصري توفي في حمام

وبحسب موقع "صدى البلد"، هجرت أسرة منزلها في محافظة الجيزة إلى مدينة مطروح، قليلة الكثافة السكانية، بحثا عن الابتعاد عن التجمعات خوفا من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

وأشار الموقع إلى أن الأسرة بعدما وصلت إلى مطروح، دخل محمود (26 عاما) إلى الحمام للاستحمام، إلا أنه لم يخرج بعد ساعة، فكسر الأهل الباب عليه، فوجدوه ملقى على الأرض وتبين وفاته مختنقا بكثافة البخار.

نقلت الأسرة محمود إلى مستشفى مطروح العام إلا أنه كان قد فارق الحياة، وحرر محضر بقسم الشرطة التابع للمستشفى بالواقعة، وتحقق النيابة فيها.

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وأعلنت وزارة الصحة في مصر، أمس، عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وزيادة في عدد المصابين بـ126 حالة.

وقال بيان للوزارة، نشره متحدثها الإعلامي عبر فيسبوك، إن حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 447 شخصا وخرجوا جميعا من مستشفيات العزل.

كما تابع البيان أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 159، بينما وصل عدد الإصابات إلى 2065.