طاقم بحري عراقي محتجز في المياه الإيرانية يطلق نداء استغاثة

وقال الحمامي في بيان ، إنه تلقى "نداء استغاثة من طاقم عراقي مؤلف من: الربان: عدنان ناصر حسن العامري ورئيس المهندسين حافظ علي حسين الحميداوي، وكلاهما محتجزين على ظهر الباخرة (Marfa alaman 1) المتوقفة منذ مدة طويلة على الجانب الإيراني قرب ميناء خرمشهر (المحمرة)، وقد نفذ منهما الطعام، فاضطرا لتناول المعلبات المنتهية الصلاحية"، وفقا لـ "السومرية نيوز".

ودعا الحمامي "محافظ البصرة وخلية الأزمة إلى التدخل لتقديم المساعدة العاجلة وتأمين عودتهما عن طريق منفذ الشلامچة، علما أنهما من البصرة، وغير مصابين بالوباء، وحالتهما الصحية جيدة، لكنهما يعيشان في عزلة خانقة، وعيونهما ترنو إلى الضفة الأخرى من شط العرب، ولا حول لهما ولا قوة".

ويقع ميناء خرمشهر على الضفة الشرقية لشط العرب في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران.