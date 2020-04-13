شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت: نبدأ إجلاء مواطنينا بالخارج الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، انتهاء مجلس الوزراء في اجتماعه من اعتماد خطة عودة المواطنين من الخارج وذلك تنفيذا لتوجيه الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتبدأ الخطة الأحد المقبل. وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقال الشيخ صباح الخالد في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى في قصر السيف اليوم الاثنين، إن الخطة ستبدأ وفق البرنامج المعد لهذا الغرض وبعد اكتمال كافة استعدادات الجهات المعنية التي تكفل استقبال المواطنين على النحو المطلوب الذي يحقق الهدف المأمول معربا عن الأمل أن يتمكن مواطنونا من صيام شهر رمضان المبارك في دولة الكويت.

وأوضح أن خطة إجلاء المواطنين من الخارج تبدأ يوم الأحد القادم ولمدة 19 يوماً، ويصمون شهر رمضان في الكويت.

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وأضاف: "أنا على اتصال دائم بإخواني الوزراء ومتابعة كل جديد وحل كل العقبات والعراقيل الطارئة واننا جميعاً نجتهد بكل ما لدينا من جهود وامكانات للتعامل مع هذا الوباء"، مضيفا: "عزيمتنا عالية وثقتنا كبيرة في قدرتنا جميعاً على تجاوز المحنة وإدارة ما لدينا من مخزون غذائي والحمد لله وفير وكذلك المخزون الدوائي".

وتابع: "أحيي جهود المتطوعين من أبنائي وبناتي وروح المسؤولية لديهم وأنوه كذلك بالمساهمات الكريمة والعينية والمادية التي تقدمت بها المؤسسات وكذلك الافراد". وأضاف: "أجدد شكري وتقديري لأخواني وأخواتي الوزراء ولكافة الفرق العاملة في مواجهة فيروس كورونا، وأخص بالذكر العاملين في الصفوف الأولى سواء مواطنين أو مواطنات ومن الأخوة والأخوات المقيمين".

من جهة أخرى، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح: "أرجو من جميع المواطنين التقيد بالإجراءات الصحية خصوصا أهالي العائدين من الخارج والالتزام بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي خلال استقبالهم".

من جانبه قال وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، إن هناك 35 ألف مواطن سجل في منصة معاكم حتى الآن، مبينا أن هذا أكبر إجلاء في تاريخ الكويت. وأشار وزير الخارجية إلى أن المرحلة الأولى تبدأ من 19 إلى 21 أبريل تشمل دول الخليج والقاهرة وتركيا، والمرحلة الثانية تخص المرضى من كل دول العالم في 23 أبريل، ومن 25 أبريل إلى 7 مايو ستكون العودة الشاملة للجميع. وأكد أن هناك أكثر من 10 مواطنين توفوا خارج الكويت بسبب فيروس كورونا، وهناك وفيات لم يعلن عن أسبابها.