شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تعلن إجلاء 447 من رعاياها العالقين بالسعودية وماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة العراقية إجلاء 447 من رعاياها العالقين فى ماليزيا والسعودية، عقب يومين من قرارها فتح الأجواء وتسيير رحلات استثنائية لإعادة العراقيين العالقين فى الخارج.

وقالت وزارة النقل إنه "تم صباح اليوم الاثنين إجلاء 275 عراقيا عالقا فى ماليزيا، و172 فى السعودية".

وأقرت السلطات العراقية، خطة تهدف إلى إعادة المواطنين الراغبين بالعودة بعد تعليق حركة الطيران بين الدول إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأعلن مدير عام سلطة الطيران المدنى فى العراق دريد يحيى جاسم مؤخرا، عن استئناف الرحلات الاستثنائية، وفتح الأجواء والمطارات العراقية بشكل جزئى.

وأوضح أن "العائدين سيخضعون لإجراءات الفحوصات الطبية والحجر الصحى اللازمة لهم لغرض التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد من قبل اللجان المختصة المتواجدة فى جميع المطارات العراقية".