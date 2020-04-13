شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة البحرينية تفحص عمال توصيل الطلبات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وزارة الصحة فى مملكة البحرين، اليوم، بإجراء فحوصات لعددٍ من العمال الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات الخارجية سواءً للمطاعم أو المحلات التجارية التي توفر أنشطة تجارية عبر خدمات التوصيل، وتأتي هذه الخطوة الاحترازية ضمن الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس وإجراء فحوصات عشوائية لمختلف قطاعات عمل العمالة الوافدة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قدمت وزارة الصحة، الشكر والتقدير لأصحاب ومالكى هذه الشركات على تعاونهم الكبير مع الوزارة وما أبدوه من حس وطني مسؤول عبر التعاون مع كافة الجهود التي تقوم بها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة من يشتبه بإصابتهم بالفيروس وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة، بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الوقائية المتبعة.