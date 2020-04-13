الجزائر.. تعيين مدير جديد للأمن الداخلي بالنيابة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الإثنين، تعيين الجنرال عبد الغني راشدي مديرا للأمن الداخلي بالنيابة، خلفا للجنرال واسيني بوعزة الذي أنهيت مهامه من المنصب.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف اللّواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اليوم، على التنصيب الرسمي للعميد عبد الغني راشدي، مديرا عاما للأمن الداخلي (المخابرات الداخلية) بالنيابة".

ونقل البيان عن شنقريحة قوله خلال مراسم التنصيب: "آمركم جميعا بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة".

ولم يذكر البيان مصير الجنرال بوعزة وإن جرى نقله لمنصب آخر، علما أن القائد الجديد للأمن الداخلي الجنرال عبد الغني راشدي عين قبل أيام فقط نائبا لـ"بوعزة"، بعد أن كان مديرا لمعهد الدراسات العليا للأمن التابع لوزارة الدفاع.

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وعين الجنرال بوعزة في منصب مدير المخابرات الداخلية (الأمن الداخلي) في 12 أبريل/ نيسان 2019، وقاد هذا الجهاز طيلة أشهر الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد العام الماضي، في ظل انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما في الحكم.

ويتكون جهاز المخابرات الجزائري حاليا من ثلاثة فروع منفصلة تتبع قيادة الأركان هي: المخابرات الداخلية والمخابرات الخارجية والأمن التقني.

ويتمتّع ضباط الأمن الداخلي بصلاحيات التحقيق في القضايا الأمنية وقضايا الإرهاب والمحافظة على الأمن، وأضيفت لهم مؤخرًا صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.