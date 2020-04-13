كورونا.. "الصحة العالمية" تدعو مصر لإجراءات "صارمة" بالأسواق

القاهرة/ الخليج 365
دعت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات "صارمة" لمواجهة فيروس كورونا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ممثل المنظمة في مصر جون جبور، بمقر هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، نقله التلفزيون الحكومي بالبلاد.
وقال جبور "منذ بدء الأزمة، تعاملت مصر بجدية مع الوباء حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي".
وتطرق جبور لما اعتبره "ازدحاما" بالأسواق الشعبية والمحلات التجارية، قائلا "على كل الأسواق والمحلات أن يكون لديها حس صحي ووطني لحماية النفس والغير (..) بزمن كورونا يجب أن نخفف".
وأضاف "لا أحد يقول (هذه) أسواق شعبية هذا يعطي خطورة أعلى، ويهدد السلم الصحي في البلاد، وعلى الدولة أن تتخذ الإجراءات الصارمة والسريعة وإذا استمر (الازدحام) سنرى إجراءات صارمة أكثر".
وأكد أن "انتشار الفيروس سيناريو لا نتمنى الوصول إليه".
والأحد، سجلت مصر 13 وفاة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 159، من بين 2065 إصابة.
وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا - حتى عصر الاثنين- مليونا و876 ألفا، توفي منهم أكثر من 116 ألفا، فيما تعافى أكثر من 435 ألفا، بحسب موقع Worldometer.
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