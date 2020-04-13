الحكومة اليمنية تدين اقتحام مسلحين منزل أحد مسؤوليها بعدن

اليمن/ الخليج 365
أدانت الحكومة اليمنية بشدة، الإثنين، اقتحام مسلحين مجهولين منزل نائب وزير التعليم الفني عبد ربه المحولي، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء (لم تسمه)، الإثنين، قوله إن "الحكومة تدين وتستنكر بشدة إقدام عناصر مسلحة خارجة على القانون، الأحد، على اقتحام همجي لمنزل المحولي ونهب محتوياته".
وأشار المسؤول أن رئيس الوزراء معين عبد الملك، أصدر توجيهات لوزارة الداخلية والسلطة المحلية في عدن، بتتبع الجناة الذين اقترفوا هذا العمل، وضبطهم، وإعلامه بنتائج التحقيق.
ولم يذكر المصدر الجهة التي اقتحمت منزل المسؤول الحكومي، إلا أن شهود عيان قالوا للأناضول، الأحد، إن "قوة أمنية مكونة من مدرعات وأطقم أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، داهمت منزل نائب وزير التعليم الفني، ونهبت محتوياته".
وأشارت وسائل إعلامية محلية، إلى أن "المحولي كان خارج المنزل لحظة اقتحامه".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من قوات الانتقالي الجنوبي بشأن هذا الأمر.
ويسيطر المجلس الإنتقالي الجنوبي على عدن، منذ أغسطس/ آب 2019 بعد معارك ضارية ضد القوات الحكومية انتهت بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
ورعت السعودية اتفاقا بين طرفي النزاع في عدن (الحكومة والانتقالي) تضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية، والإقتصادية، والعسكرية، والأمنية في الجنوب وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ حتى الآن وسط اتهامات متبادلة.
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