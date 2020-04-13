قطر.. شحنة مساعدات طبية جديدة إلى إيطاليا

الدوحة/ الخليج 365

وصلت شحنة مساعدات طبية جديدة، الإثنين، إلى العاصمة الإيطالية روما، مقدمة من قطر في إطار جهود الأخيرة لمكافحة وباء كورونا.

وقال صندوق قطر للتنمية (حكومي)، في بيان، إن "الشحنة تضم 29 طنا من المساعدات والمستلزمات الطبية التي وجه بها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعما لروما بمكافحة وباء كورونا".

وأشار الصندوق أنه تم إرسال شحنة المساعدات الطبية عبر طائرات النقل الجوي التابعة للقوات الجوية الأميرية، وهي جزء من مجموع 260 طنا من المساعدات، سيتم إرسالها على 12 مرحلة.

وأضاف: "المساعدات تأتي في إطار جهود قطر وموقفها الداعم للدول الصديقة، ومساعدتها على تجاوز هذه الأزمة، كما تأتي انطلاقا من باب المسؤولية الدولية المشتركة في محاربة تفشي هذا الوباء".

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وهذه شحنة المساعدات الطبية الثانية التي ترسلها قطر إلى إيطاليا، حيث أرسلت في 8 أبريل/ نيسان الجاري، مستشفيين ميدانيين ومعدات ومستلزمات طبية إلى روما.

وبلغت مساحة المستشفى الأول حوالي 5200 متر مربع، فيما بلغت مساحة المستشفى الثاني 4000 متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 1000 سرير لكلا المستشفيين.

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا عالمياً قدمت قطر مساعدات طبية لدول شملت إيران وفلسطين والصين وحكومة غزة وآخرها ايطاليا.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و882 ألفا، توفي منهم أكثر من 117 ألفا، فيما تعافى أكثر من 437 ألفا، بحسب موقع Worldometer.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.