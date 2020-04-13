الكويت.. بدء إجلاء مواطني الخارج الأحد

الكويت/ الخليج 365



أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الإثنين، اعتماد خطة لإجلاء المواطنين من الخارج بدءا من الأحد ولمدة 19 يوما.

وقال الصباح في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي: "الخطة ستبدأ وفق البرنامج المعد لها، وبعد اكتمال كافة استعدادات الجهات المعنية، اعتبارا من الأحد".

وأعرب عن أمله من أن "يتمكن مواطنونا من صيام شهر رمضان المبارك في دولة الكويت".

وأوضح أن "هناك أكثر من 50 ألف مواطن في الخارج ينتظرون العودة، وأقدر قلق أسرهم".

Advertisements

بدوره، قال وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح خلال المؤتمر: "هناك 35 ألف مواطن سجل في منصة (معاكم) حتى الآن (أطلقتها الوزارة وخصصتها للراغبين بالعودة).

وأضاف أن "هذا أكبر إجلاء في تاريخ الكويت، ويشمل دول الخليج والقاهرة وتركيا".

وحتى الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات في الكويت 1300، بينها 150 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و876 ألفا، توفي منهم أكثر من 116 ألفا، فيما تعافى أكثر من 435 ألفا، بحسب موقع Worldometer.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.