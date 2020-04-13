الكويت/ الخليج 365
أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الإثنين، اعتماد خطة لإجلاء المواطنين من الخارج بدءا من الأحد ولمدة 19 يوما.
وقال الصباح في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي: "الخطة ستبدأ وفق البرنامج المعد لها، وبعد اكتمال كافة استعدادات الجهات المعنية، اعتبارا من الأحد".
وأعرب عن أمله من أن "يتمكن مواطنونا من صيام شهر رمضان المبارك في دولة الكويت".
وأوضح أن "هناك أكثر من 50 ألف مواطن في الخارج ينتظرون العودة، وأقدر قلق أسرهم".
بدوره، قال وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح خلال المؤتمر: "هناك 35 ألف مواطن سجل في منصة (معاكم) حتى الآن (أطلقتها الوزارة وخصصتها للراغبين بالعودة).
وأضاف أن "هذا أكبر إجلاء في تاريخ الكويت، ويشمل دول الخليج والقاهرة وتركيا".
وحتى الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات في الكويت 1300، بينها 150 حالة شفاء، وحالتي وفاة.
وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و876 ألفا، توفي منهم أكثر من 116 ألفا، فيما تعافى أكثر من 435 ألفا، بحسب موقع Worldometer.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. بدء إجلاء مواطني الخارج الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.