الحوثيون: "التحالف" دمر 31% من قطاع الاتصالات والإنترنت باليمن

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365

اتهمت جماعة الحوثيين اليمنية، الإثنين، التحالف العربي بتدمير 31 بالمئة من قطاع الاتصالات والإنترنت، وحرمان أكثر من مليون و200 ألف يمني من هذه الخدمات.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من التحالف العربي، الداعم لقوات الحكومة الشرعية في اليمن، بشأن اتهام الحوثيين.

وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكومة الحوثيين (غير معترف بها)، في تقرير، إن "غارات العدوان (تقصد التحالف) تسببت بعزل 72 منطقة ومدينة يمنية عن العالم، وحرمت أكثر من مليون ومائتي ألف مواطن من خدمة الاتصالات والإنترنت منذ انطلاق (عملية) عاصفة الحزم، في مارس/آذار 2015".

وفي هذا التاريخ، بدأ التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، عملية عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة منذ 2014.

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وأضافت أن "التحالف استهدف منشآت الاتصالات والبريد بـ2398 غارة جوية، ما أدى إلى تدمير 31 بالمئة منها بشكل كلي، فيما تعرضت 23 بالمئة منها لتدمير جزئي".

وتابعت أن "كلفة الأضرار والخسائر المادية الأولية التي تكبدها قطاع الاتصالات والبريد بلغت 4.1 مليار دولار".

ومنذ اندلاع النزاع في اليمن، يهيمن الحوثيون على قطاع الاتصالات والإنترنت، وتمثل ضرائبه موردًا رئيسيًا للجماعة.

وخلفت الحرب المستمرة في اليمن منذ 6 سنوات إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.