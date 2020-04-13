العراق.. ارتفاع وفيات كورونا لـ78 والإصابات لـ1378

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، تسجيل حالتيْ وفاة، و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 78 والإصابات 1378.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن حالتي الوفاة سجلتا في العاصمة بغداد، فيما توزعت الإصابات: 7 في بغداد، و6 بالبصرة، و3 في واسط، و3 في الديوانية، و2 النجف، و2 بابل، و2 ذي قار، و1 في ميسان (جنوب).
وأفادت الوزارة أيضاً بتسجيل 77 حالة تعافٍ جديدة، رفعت الحصيلة لـ 717.
ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.
وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و876 ألفا، توفي منهم أكثر من 116 ألفا، فيما تعافى أكثر من 435 ألفا، بحسب موقع Worldometer.
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