رام الله/أيسر العيس/ الخليج 365-
أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في بيان "إن المصاب عامل من سكان بلدة جلقموس في جنين، كان يعمل في مسلخ في بلدة دير الأسد داخل إسرائيل".
وأضاف ملحم إن "طواقم الطب الوقائي تعاملت مع المصاب منذ وصوله إلى حاجز برطعة في جنين، حيث لم يخالط أحدًا".
وبتسجيل هذه الحالة، يرتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الأراضي الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية (عدا مدينة القدس الشرقية) إلى "273".
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن هناك "36" إصابة إضافية، موجودة في القدس الشرقية، لكن سلطات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية الفلسطينية من العمل هناك، كما أنها لا تقدم أي بيانات حول عدد المصابين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الفلسطينية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.