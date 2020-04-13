الحكومة الفلسطينية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله/أيسر العيس/ الخليج 365-



أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في بيان "إن المصاب عامل من سكان بلدة جلقموس في جنين، كان يعمل في مسلخ في بلدة دير الأسد داخل إسرائيل".



وأضاف ملحم إن "طواقم الطب الوقائي تعاملت مع المصاب منذ وصوله إلى حاجز برطعة في جنين، حيث لم يخالط أحدًا".



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وبتسجيل هذه الحالة، يرتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الأراضي الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية (عدا مدينة القدس الشرقية) إلى "273".

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن هناك "36" إصابة إضافية، موجودة في القدس الشرقية، لكن سلطات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية الفلسطينية من العمل هناك، كما أنها لا تقدم أي بيانات حول عدد المصابين.



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