اليمن.. قتيلان من "الحزام الأمني" بمواجهات مع قوات حكومية

عزيز الأحمدي/ الخليج 365

قتل عنصران من قوات مدعومة إماراتيا، الإثنين، في مواجهات عنيفة مع قوات الحكومية اليمنية، بمحافظة لحج (جنوب).

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر عسكري من قوات الحكومة اليمنية: "مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، وقوات ألوية العمالقة (حكومية/ مدعومة سعوديا) في منطقة بئر ناصر، التابعة لمحافظة لحج".

وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "المواجهات المسلحة أسفرت عن مقتل اثنين من قوات الحزام الأمني، وجرحى من الطرفين (لم يذكر عددهم أو حصة كل جانب منهم)".



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من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية باستيلاء قوات ألوية العمالقة على 6 مركبات عسكرية تابعة لقوات "الحزام الأمني"، وتوقيف عدد من جنودها.



والأحد، سادت حالة من التوتر بمحافظة لحج، عقب مداهمة قوات مدعومة إماراتيا لمنزل مسؤول حكومي (نائب رئيس وزير التعليم الفني) وسط عدن.



وتشهد عدن توترًا متزايدًا مع تعاظم النفوذ السعودي، على حساب الإمارات العضو الثاني في التحالف، والتي أعلنت انسحابا من اليمن أواخر أكتوبر/ تشرين 2019.



وتسعى الرياض لتمكين قوات محلية يمنية من التمركز في المؤسسات والمنشآت الحكومية بعدن، غير أنها تواجه ممانعة شديدة من القوات المدعومة إماراتيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.