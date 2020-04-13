مصر.. يجوز إفطار رمضان لمصابي كورونا

القاهرة / الخليج 365



أجازت وزارة الأوقاف المصرية، الإثنين، الإفطار في شهر رمضان، لمصابي فيروس كورونا.



وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في بيان: "عدم الصوم في رمضان يكون للمصابين بالفيروس، وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار".



وأوضح أن "فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا، ومن ليس لهم عذر".



Advertisements

وأشار أنه بناءً على اتصال هاتفي مع وزير الصحة (هالة زايد) تبين أنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصائمين من غير المصابين بالفيروس، ومن ليس لديهم أعذار مرضية أخرى.

وأضاف أن "الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء"، بحسب البيان ذاته.



والأحد، سجلت مصر 13 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 159، من بين 2065 إصابة.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و872 ألفا، توفي منهم أكثر من 116 ألفا، فيما تعافى أكثر من 434 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.