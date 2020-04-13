«الجوازات»: يُسمح لغير المواطنين مغادرة البلاد بشرط

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، شرط المغادرة لغير المواطنين، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.

وقالت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، ردا على استفسار جاء فيه: “لدي عاملة منزلية ترغب بالعودة إلى بلدها هل يمكنها ذلك؟ أرجو الرد” .

وأجابت المديرية العامة للجوازات بقولها: “‏‎‎فيما يخص المغادرة لغير المواطنين فإنه في حال قبول البلد المطلوب المغادرة لها فإن المديرية العامة للجوازات لا تمنع من المغادرة”.

يشار إلى أن المملكة كانت قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.