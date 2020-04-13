بالفيديو .. قوات تابعة للحرس الوطني تصل مكة للمساندة في تطبيق منع التجول

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن تحرك قوات تابعة للحرس الوطني بالقطاع الغربي إلى مكة المكرمة لمساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول. ونشرت الوزارة مشاهد توثق المركبات العسكرية وهي تتجه لمكة للمشاركة في تطبيق قرار منع التجول في كافة أحياء العاصمة المقدسة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. يُذكر أن مكة المكرمة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، من إجمالي 472 في كافة مناطق المملكة. انشر الخبر :

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